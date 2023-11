Inter e Federico Dimarco vicini più che mai per il rinnovo. Il giocatore è legato al club sia da un vincolo di cuore che contrattuale, nello specifico di quest’ultimo fino al 2026. Le parti nei prossimi mesi potrebbero annunciare l’accordo per il rinnovo.

Inter, Dimarco contratto a vita

L’Inter ha trovato in Dimarco un giocatore duttile e che porta alla squadra assist e gol preziosi, diventando un elemento fondamentale per Simone Inzaghi. Come riporta fcinter1908.it a breve ci sarà l’annuncio del rinnovo che legherebbe Dimarco all’Inter fino al 2028. Le due parti hanno interesse reciproco nel prolungare il rapporto, é ormai nota la fede calcistica del calciatore, diventato idolo di tutta la tifoseria, non ci saranno problemi per la firma.