Juventus, dopo la Coppa Italia si pensa al Sassuolo: Allegri a caccia di vendetta

La Juventus ieri sera ha battuto per 4-0 il Frosinone e si è regalata il meritato accesso in semifinale. Ora però, non c’è più tempo per le chiacchiere perché bisogna tornare subito con la testa sul campionato. Terminato il girone d’andata, i bianconeri distano soltanto due punti dalla vetta e la sfida contro il Sassuolo dovrà essere un altro passo per continuare a sognare.

Allegri ha già la testa proiettata al Sassuolo

Secondo quanto riporta TMW, Allegri vuole vendicare la sconfitta subita nel girone d’andata, e per l’occasione, il tecnico sarà senza gli squalificati Gatti e McKennie. Le idee anche se annebbiate per un’ipotetico undici titolari ci sono già da oggi: Szczesny tra i pali con Danilo e Bremer certi del posto in difesa e il ballottaggio per completare il reparto fra Rugani e Alex Sandro; a centrocampo Cambiaso e Kostic favoriti su Weah per i posti sugli esterni col terzetto centrale composto da Miretti, Locatelli e Rabiot; in attacco tornerà Vlahovic dopo la panchina in Coppa Italia con Chiesa, leggermente avanti, e Yildiz che si giocano il posto al suo fianco.