Juventus, la Fiorentina pensa a Locatelli | La posizione del club

Il centrocampo della Juventus ha finalmente ricevuto nuova linfa vitale dopo le varie defezioni subite nel corso della scora stagione a causa di infortuni e ragioni extra campo, ma i vari acquisti compiuti finora non sono ancora stati compensati con delle cessioni, che inevitabilmente arriveranno per dare una folata di vento alle casse bianconere, per adesso in negativo di 40 milioni.

Juventus, per Locatelli servono 40 milioni

Prima di poter affondare i due colpi che Thiago Motta e Giuntoli hanno in mente, ovvero Todibo e Koopmeiners, è però necessario un gruzzoletto di almeno 90/95 milioni, che potrebbero arrivare dalle cessioni di Huijsen, Chiesa, Soule e McKennie, a cui si sommano i vari esuberi, tra cui Kostic e Arthur.

Potrebbe però finire nella lista dei partenti anche Manuel Locatelli, reduce da una stagione non positiva con Allegri (che gli è costata l’esclusione tra i convocati all’Europeo), ma alla ricerca di riscatto sotto la guida dell’ex tecnico del Bologna, che vorrebbe trattenerlo nonostante l’interesse della Fiorentina, che per il mediano bianconero dovrà sborsare almeno 40 milioni per convincere la Vecchia Signora, come riportato da La Nazione.