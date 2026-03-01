La Lazio affonda a Torino (2-0)

Il Torino spegne la Lazio, buona la prima per D’Aversa
TABELLINO
Torino-Lazio 2-0
Torino (3-4-1-2): Paleari 6.5; Coco 6.5, Ismajli 6, Ebosse 6; Lazaro 6.5, Gineitis 6.5 (dal 23’ st Ilic 6), Prati 6 (dal 39’ st Tameze sv), Obrador 7 (dal 28’ st Nkounkou 6); Vlasic 6.5; Zapata 7.5 (dal 28’ st Casadei 6), Simeone 7 (dal 39’ st Kulenovic sv). All. D’Aversa. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Biraghi, Anjorin, Pedersen, Adams, Njie.
Lazio (4-3-3): Provedel 5.5; Marusic 5.5, Romagnoli 6, Provstgaard 5, Pellegrini 5.5 (dal 20’ st Nuno Tavares 6.5); Belahyane 5 (dal 1’ st Dele-Bashiru 5.5), Cataldi 6, Taylor 6; Cancellieri 5.5 (dal 20’ st Isaksen 6), Ratkov 5.5 (dal 1’ st Noslin 6), Zaccagni 6 (dal 36’ st Dia sv). All. Sarri. A disp. Furlanetto, Motta, Lazzari, Patric, Farcomeni, Przyborek.
Arbitro: Abisso.
Marcatori: 21’ Simeone (T), 53’ Zapata (T).
Ammoniti: Gineitis (T), Vlasic (T), Tameze (T), Kulenovic (T); Nuno Tavares (L).