La Roma batte la Cremonese ed è prima in classifica (1-3)

La Roma vince a Cremona e vola in testa alla classifica. Vittoria importante per la formazione di Gasperini, espulso al 63′ per protesta. Giallorossi avanti al 17′ con Soulé. L’argentino realizza da fuori area di sinistro dove Audero non arriva. La ripresa è solo capitolina. Prima va in rete Ferguson, poi Wesley chiude i conti. Inutile la rete grigiorossa di Folino sul finale.
Cremonese-Roma, il tabellino
1-3
Reti: 17′ Soulé (R); 64′ Ferguson (R); 69′ Wesley (R); 93′ Folino (C)
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (80′ Folino); Floriani Mussolini (57′ Pezzella), Payero (57′ Vázquez), Bondo, Vandeputte (70′ Grassi), Barbieri; Vardy, Bonazzoli (80′ Sanabria). All. Nicola.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ziółkowski (46′ El Aynaoui); Çelik, Koné, Cristante, Wesley (80′ Tsimikas); Soulé (85′ Pisilli), Pellegrini (60′ El Shaarawy); Bandanzi (60 Ferguson). All. Gasperini.