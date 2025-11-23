La Roma batte la Cremonese ed è prima in classifica (1-3)

Tre punti che rimandano i giallorossi in testa, in attesa del derby di Milano. Larga vittoria della formazione di Gasperini allo Zini

Di
Francesco Mario Fontana
-
15
serie a enilive 2025 2026: roma vs udinese
L’ESULTANZA DI GIAN PIERO GASPERINI DOPO IL GOL DI ZEKI CELIK ( FOTO SALVATORE FORNELLI )

La Roma vince a Cremona e vola in testa alla classifica. Vittoria importante per la formazione di Gasperini, espulso al 63′ per protesta. Giallorossi avanti al 17′ con Soulé. L’argentino realizza da fuori area di sinistro dove Audero non arriva. La ripresa è solo capitolina. Prima va in rete Ferguson, poi Wesley chiude i conti. Inutile la rete grigiorossa di Folino sul finale.

Cremonese-Roma, il tabellino

1-3

Reti: 17′ Soulé (R); 64′ Ferguson (R); 69′ Wesley (R); 93′ Folino (C)

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (80′ Folino); Floriani Mussolini (57′ Pezzella), Payero (57′ Vázquez), Bondo, Vandeputte (70′ Grassi), Barbieri; Vardy, Bonazzoli (80′ Sanabria). All. Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ziółkowski (46′ El Aynaoui); Çelik, Koné, Cristante, Wesley (80′ Tsimikas); Soulé (85′ Pisilli), Pellegrini (60′ El Shaarawy); Bandanzi (60 Ferguson). All. Gasperini.

