La Roma batte l’Udinese 2-0 e si porta in testa alla classifica.

La Roma vola, batte 2-0 l’Udinese e si porta momentaneamente al primo posto in solitaria nel campionato di Serie A. Gasperini ha plasmato i giallorossi a sua immagine e somiglianza, e così dopo l’immeritata sconfitta di San Siro contro il Milan, la Roma dopo Glasgow vince anche contro la squadra di Runjaic. Le reti: Pellegrini porta in vantaggio i giallorossi su rigore al 42′, nella ripresa bello scambio Mancini- Celik con quest’ultimo che in diagonale batte Okoye. Nel finale decisivo Svilar in almeno un paio di circostanze su Zaniolo e Buksa, nel finale palo di Atta con Svilar che non poteva intervenire.

Il tabellino

Roma-Udinese 2-0

ROMA: Svilar M., Mancini G., Ndicka E., Hermoso M., Celik Z., Cristante B., Kone M., Wesley Franca, Soule M. (dal 29′ st El Aynaoui N.), Pellegrini Lo. (dal 29′ st El Shaarawy S.), Dovbyk A. (dal 42′ pt Baldanzi T.). A disposizione: Baldanzi T., El Aynaoui N., El Shaarawy S., Ghilardi D., Gollini P., Pisilli N., Rensch D., Tsimikas K., Vasquez Llach D. S., Ziolkowski J. Allenatore: Gasperini G..

UDINESE: Okoye M., Bertola N., Kabasele C. (dal 8′ st Palma M.), Solet O., Zanoli A., Ekkelenkamp J., Karlstrom J. (dal 27′ st Piotrowski J.), Atta A., Kamara H., Zaniolo N., Buksa A. (dal 27′ st Davis K.). A disposizione: Bayo V., Bravo I., Davis K., Ehizibue K., Goglichidze S., Gueye I., Lovric S., Modesto R., Nunziante A., Padelli D., Palma M., Piotrowski J., Sava R., Zarraga O., Zemura J. Allenatore: Runjaic K..

Reti: al 42′ pt Pellegrini Lo. (Roma) , al 16′ st Celik Z. (Roma) .

Ammonizioni: al 28′ pt Cristante B. (Roma), al 45’+4 pt Pellegrini Lo. (Roma) al 17′ st Karlstrom J. (Udinese).