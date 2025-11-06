La Roma passa a Glasglow: seconda vittoria in Europa League per i giallorossi (0-2)

La Roma torna a vincere in Europa League. Tre punti fondamentali per i giallorossi di Gian Piero Gasperini, sconfitti nelle ultime due precedenti uscite, tornati in corsa per un posto nelle prime otto. Vantaggio al 13′ con Matias Soulé, che realizza a porta vuoto dopo essere stato servito di sponda da Cristante. La mole di gioco ospite si concretizza con il raddoppio del 34′ quando Pellegrini piazza da fuori dove il portiere degli scozzesi non può arrivare.
Rangers-Roma, risultato e tabellino
Reti: 13′ Soulé (ROM); 36′ Pellegrini (ROM)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik (73′ Wesley), Cristante, El Aynaoui, Tsimikas (73′ Rensch); Soulé (66′ Koné), Pellegrini (66′ El Shaarawy); Dovbyk (86′ Pisilli). All. Gasperini.
RANGERS (3-4-3): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Barron, Raskin (61′ Diomande), Meghoma (46′ Aasgaard); Moore (73′ Curtis), Chermiti (73′ Miovski), Gassama (61′ Danilo). All. Rohl.