Per la Lazio di Maurizio Sarri, c’è da fare i conti con la scomoda posizione in classifica attuale e con i risultati altalenanti dell’ultimo periodo. Giunta al termine la terza sosta della stagione, la squadra biancoceleste si appresta a tornare in campo in trasferta contro la Salernitana sabato alle 15. Finora, i match successivi giocati dalla Lazio dopo la pausa per le nazionali hanno una doppia faccia.

Lazio, i tifosi biancocelesti si augurano una cosa

Nei due precedenti dopo la sosta, la Lazio ha raccolto la sconfitta per 3-1 a Torino contro la Juventus e la vittoria per 2-0 a Reggio Emilia in casa del Sassuolo. Insomma un bilancio a metà per la squadra della capitale con i tifosi che sperano possa essere bissato il risultato ottenuto a Reggio Emilia, dato che la squadra biancoceleste giocherà ancora in trasferta.