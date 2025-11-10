Lazio, l’ultimatum di Sarri alla società

Sarri fissa la scadenza. L’allenatore pur ribadendo il suo impegno a rimanere in biancoceleste almeno fino a giugno, chiede un maggior impegno da parte della società soprattutto in merito al calciomercato. Inoltre, il tecnico ha lasciato intendere che potrebbe lasciare la Lazio la prossima estesa qual’ora la presidenza non assecondi il suo progetto. A riportalo è LaLaziosiamonoi.it.
Lazio, le richieste di Sarri
La lista di mercato dell’allenatore prevede un rinforzo per ogni settore del campo: un terzino, una mezzala e un’attaccante. Con questi innesti il tecnico potrà porre le basi per dar via al suo progetto tecnico, ma per far ciò è necessario che la società non venda altri importanti giocatori della rosa.
Dopo le dichiarazioni di Sarri, si attende una risposta forte da parte della società, ma bisogna capire prima di tutto se la Lazio potrà partecipare alla prossima sessione di mercato.