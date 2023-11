Come riportato da Il Messaggero Maurizio Sarri non avrebbe garantito la sua presenza in biancoceleste per il prossimo anno. Il motivo, alcune dinamiche non gradite dal tecnico toscano.

Lazio, Le parole di Sarri

Maurizio Sarri, allenatore classe 1959 ex Napoli e Chelsea, attuale tecnico della Lazio, avrebbe messo in discussione il proprio futuro sulla panchina dei capitolini.Secondo quanto riportata da Il Messaggero, l’allenatore toscano non avrebbe garantito la permanenza con la Lazio in vista del prossimo anno creando un rapporto di gelo col presidente Claudio Lotito.

Qui di seguito le parole di mister Sarri:”Non so se rimango il prossimo anno”.

Sarri ha espresso questo concetto anche ai propri giocatori, che dovranno riprendere il cammino da big in modo da convincere il mister toscano di rimanere a Roma.