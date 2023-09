Lazio ha decretato lo stop definitivo anche per la campagna abbonamenti relativa alle partite di Champions. Il dato definitivo può sorridere al club biancoceleste visto che ha registrato 30300, ed è un record per Lotito visto che il precedente era di 28731. Per quanto riguarda la Champions invece 22200. Dopo la chiusura per le partite di campionato, laha decretato lo stop definitivo anche per la campagna abbonamenti relativa alle partite di Champions. Il dato definitivo può sorridere al club biancoceleste visto che ha registrato 30300, ed è un record pervisto che il precedente era di 28731. Per quanto riguarda la Champions invece 22200.

Lazio, il problema del caro biglietti

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è stato al centro delle polemiche per il caro biglietti. La società biancoceleste ha infatti deciso di aumentare i prezzi dei biglietti per le partite di cartello, come derby, Milan e Juventus. Lotito ha difeso la sua decisione, sostenendo che i prezzi dei biglietti della Lazio sono in linea con quelli delle altre grandi squadre italiane. Ha inoltre affermato che l’aumento dei prezzi è necessario per sostenere le spese della società.