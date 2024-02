Lecce-Inter, le ultimissime dal Via del Mare

Turnover annunciato per Inzaghi. Out Thuram, uscito per un problema alla coscia destra nella gara di mercoledì, tocca a Sanchez affiancare Lautaro Martinez in avanti. In mezzo al campo riposa Barella, dentro Frattesi. Fuori anche Sommer, tra i pali c’è Audero. Squalificati Pongracic, sostituito da Blin al centro della difesa, e Dorgu, con Gallo che occuperà la fascia di sinistra. In attacco ballottaggio Krstovic-Piccoli, con il montenegrino in vantaggio.

Lecce-Inter, le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Blin, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Sanchez. All. Inzaghi.