Malgrati in pole per il dopo Foschi

Foschi è rimasto nel cuore dei lecchesi, ieri sera fiaccolata per ricordare l’allenatore che ha regalato il sogno Serie B, ed infatti l’ormai ex allenatore dei lombardi ha voluto commentare così il gesto dei suoi ex tifosi: «Sarò il primo tifoso e salterò in piedi per primo a ogni gol; l’esonero mi fa male perché perdo voi, ma non perdo il Lecco».

Di Nunno è al lavoro al fine di trovare un nuovo allenatore, tutte le strade portano a Malgrati che oggi dirigerà l’allenamento dei lombardi, ma c’è da risolvere il nodo patentino, che ad oggi il secondo di Foschi non possiede.

Ieri Zaffaroni si è tirato indietro, ed ha rifiutato l’offerta della dirigenza lombarda, contattato anche Oddo, ma la strada per l’ex allenatore del Padova è in salita.