L’Inter vince a Parma e allunga (0-2) | Nerazzurri a +4

Inter, 2 a 0 per la fuga
Un’Inter perfetta quella che espugna Parma, 2 a 0 nel segno di Dimarco e Thuram regalano alla squadra di Chivu tre punti pesanti che permettono ai nerazzurri di allungare sul Napoli fermato dal Verona al Maradona. Inter a +4 su Napoli e Milan, la corsa scudetto si infiamma.
TABELLINO
PARMA (4-3-2-1): 40 Corvi; 27 Britschgi, 15 Delprato, 39 Circati, 14 Valeri; 10 Bernabé (dal 30′ st 8 Estevez), 16 Keita (dal 41′ st 25 Cremaschi), 22 Sorensen; 17 Ondrejka (dal 17′ st 24 Ordoñez), 21 Oristanio (dal 17′ st 11 Almqvist); 9 Pellegrino (dal 30′ st 32 Cutrone). A disposizione: 13 Guaita, 66 Rinaldi, 5 Valenti, 8 Estevez, 11 Almqvist, 18 Lovik, 23 Hernani, 24 Ordoñez, 25 Cremaschi, 30 Djuric, 32 Cutrone, 37 Troilo. Allenatore: Carlos Cuesta.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto (dal 24′ st 7 Zielinski); 11 Luis Henrique (dal 39′ st 15 Acerbi), 8 Sucic (dal 24′ st 23 Barella), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito (dal 34′ st 9 Thuram), 10 Lautaro Martinez (dal 39′ st 14 Bonny). A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 23 Barella, 41 Kamate, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.
Reti: al 42′ pt Dimarco
Ammonizioni: Calhanoglu, Carlos Augusto
Recupero: 1′ pt, 4′ st