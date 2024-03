Liverpool-Sparta Praga, probabili formazioni e dove vederla

Liverpool con i quarti in mano dopo il netto 1-5 di Praga. Difesa a quattro con Quansah e Gomez al centro, per i Reds, con Bradley e Tsimikas sulle corsie laterali. In mezzo al campo Endo con Clark e McConnel. In avanti Elliott e Koumas ai lati di Gakpo. Il match, in programma questa sera alle 21, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Liverpool-Sparta Praga, le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Keheller; Bradley, Quansah, Gomez, Tsimikas; Clark, Endo, McConnell; Elliott, Gakpo, Koumas. All. Klopp.

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Vitik, Krejci, Panak; Preciado, Solbakken, Kairinen, Zeleny; Birmancevic, Kutcha, Haraslin. All. Priske.