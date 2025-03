Marotta su Inzaghi: “Rinnovo? Ci sono i presupposti per…”

Inzaghi e Inter ancora insieme, parola di Marotta

Il patron dell’Inter Marotta parla del momento dell’Inter e del futuro dell’allenatore Simone Inzaghi, sul rinnovo queste le parole del dirigente nerazzurro come riportate da mediaset: “Questi sono argomenti che di solito affrontiamo a bocce ferme. Di certo ci sono tutti i presupposti perché si continui assieme per lungo tempo. Con lui siamo cresciuti molto e oltre ai risultati conta la simbiosi che si è creata. Ora non è in scadenza, ma comunque è giusto rinnovare al momento adatto. C’è una nuova proprietà che dà nuova linfa, nuova determinazione, nuovi obiettivi. C’è uno stadio che comunque è uno strumento significativo. Gli azionisti credono nel progetto sportivo: ripeto, ci sono tutti i presupposti per andare avanti insieme”.