Milan-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

A San Siro in scena Milan-Udinese, gara valida per la 32esima giornata di Serie A Tim. La sfida di campionato di Milano verrà gestita dall’arbitro Marchetti.

Milan-Udinese, probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Tomori, Gabbia, Estupinan, Nkunku, Loftus-Cheek, Jashari, Fofana, Gimenez, Fullkrug. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers.

VERONA (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo; Davis. Allenatore: Runjaic

A disposizione: Sava, Padelli, Mlacic, Bertola, Arizala, Miller, Ekkelenkamp, Camara, Zarraga, Gueye, Bayo, Buksa. Indisponibili: Nunziante, Zanoli, Zemura. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ehizibue, Kabasele, Karlstrom, Kamara

Arbitro: Marchetti (Ostia Lido). Assistenti: Imperiale e Fontemurato. IV uomo: Mucera. Var: Maggoni. Avar: Abisso.

Dove vedere Milan-Udinese streaming e diretta tv

Milan-Udinese, gara valida per la 34ª giornata di Serie A e in programma oggi alle 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano e sarà visibile su Dazn.