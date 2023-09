Milan-Verona, le ultimissime da San Siro

Sono addirittura sei i cambi in casa Milan: Pioli lascia riposare Calabria e Theo Hernandez e punta su Musah e Florenzi sulle corsie laterali. Torna Reijnders in mezzo al campo con Krunic. In avanti confermato il tridente composto da Pulisic, Giroud, che dovrebbe avere la meglio su Okafor, e Leao. Tra i pali Sportiello al posto dell’infortunato Maignan. Baroni senza Doig e Folorunsho, dentro Hongla e Terraciano. Lazovic dietro all’unica punta, Bonazzoli.

Le probabili formazioni:

MILAN (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Terracciano; Ngonge, Lazovic; Bonazzoli. All. Baroni