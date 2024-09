Mirabelli: “In pochi hanno capito il ruolo di Ibrahimovic. Sul mercato Fofana ottimo, ma non basta”

Intervistato da Libero, Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan, ha parlato del club rossonero e di Zlatan Ibrahimovic, uomo di Redbird. Queste le sue parole: “La causa dei problemi è nell’addio a Pioli. Dovevano mettersi al tavolo, chiarire i compiti in società, cercare un allenatore migliore e fare un mercato da Scudetto. Lo scorso anno Stefano è stato falcidiato dagli infortuni, spesso aveva mezza squadra ma alcuni davano la colpa alla sua preparazione… Sbagliato”.

Mirabelli: “Leao non ti dà certezze”

Prosegue Mirabelli: “In pochi hanno capito l’attuale ruolo di Ibrahimovic. Il mercato non è completo, se volti pagina e cerchi di passare da secondo a primo devi agire diversamente e fare scelte molto diverse. Fofana ottimo, ma non penso basti un frangiflutti a dare la stabilità. E rispetto Fonseca, ma torno al discorso di prima: se lasci Pioli vai su un allenatore top. Leao non dà certezze, lo scorso anno spesso Giroud toglieva le castagne dal fuoco”.

Su Morata: “Nel 2018 mi ci sono incontrato diverse volte ma l’affare non si fece per motivi vari. Per vincere in Italia e in Europa serve un mercato super, ad esempio come ha fatto Giuntoli alla Juventus”.