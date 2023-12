Newcastle-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla

Grande sfida al St. James Park di Newcastle: i Magpies ospitano i Red Devils, sabato alle 21. Sfida importantissima per entrambe, divise da un solo punto in classifica, rispettivamente al sesto, Manchester United, e settimo posto, Newcastle. Red Devils forti delle tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali arrivata domenica scorsa sul campo dell’Everton; la formazione di Howe, invece, si è imposta, con un netto 4-1, sul Chelsea nella scorsa uscita di campionato. L’ultimo precedente in casa dei bianconeri, risalente ad aprile, è terminato 2-0 per i padroni di casa. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Max; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Lascelles, Livramento; Joelinton, Guimaraes, Miley; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Maguire, Lindelof, Shaw; McTominay, Mainoo; Garnacho, Fernandes, Rashford; Hojlund. All. ten Hag.