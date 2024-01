Nottingham Forest-Arsenal, probabili formazioni e dove vederla

Ventiduesima giornata di Premier League tra Nottingham Forest e Arsenal, martedì alle 20.30. Gunners, terzi, a caccia di continuità dopo la vittoria arrivata sabato contro il Crystal Palace. Il Nottingham Forest, sedicesimo, arriva alla sfida dopo la sconfitta contro il Brentford. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Arsenal:

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Turner; Montiel, Omobamidele, Murillo, Toffolo; Mangala, Yates; Gibbs-White, Danilo, Hudson-Odoi; Wood. All. Espirito Santo.