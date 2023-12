Gasperini in campo con il 3-4-1-2. In porta Carnesecchi, al posto di Musso. In difesa Hateboer con i giovani Bonfanti e Ceresoli. Centrocampo affidato a Pasalic e Adopo, con Holm e Zortea sulle fasce. In avanti, alle spalle delle coppia formata da Cissé e Muriel, spazio a Miranchuk.

Le probabili formazioni:

RAKOW (3-4-2-1): Kovacevic; Arsenic, Svarnas, Racovitan; Plavsic, Kochergin, Lederman, Sorescu; Nowak, Cebula; Zwolinski. All. Szwarga.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Hateboer, Bonfanti, Ceresoli; Holm, Adopo, Pasalic, Zortea; Miranchuk; Cissé, Muriel. All. Gasperini.