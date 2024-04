Real Madrid-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla

Andata del super quarto di finale di UEFA Champions League tra Real Madrid e Manchester City. I Blancos hanno superato il turno contro l’ostico Lipsia. La formazione di Ancelotti, dopo la vittoria per 0-1 nella gara d’andata, – grazie alla rete di Brahim Diaz – ha pareggiato in Spagna per 1-1, riuscendo a superare l’ostacolo. I campioni d’Europa in carica, invece, si sono imposti, ambedue le volte per 3-1, sui danesi del Copenaghen. L’ultimo precedente al Bernabeu, risalente alla semifinale della passata edizione, è terminata 1-1 con reti di Vinicius e De Bruyne. Il match, in programma martedì alle 21, sarà visibile su Canale 5, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (252); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Real Madrid-Manchester City, le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Tchouameni, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Lewis, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri; Foden, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola.