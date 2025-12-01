Gianpiero Gasperini sta facendo un gran lavoro con la Roma, ma c’è ancora molto da fare. La stessa società è chiamata per correre ai ripari, perché il problema dei giallorossi rimane l’attacco. Il reparto offensivo del Gasp continua a non convincere e non va a segno nemmeno nel terzo big match consecutivo. Contro il Napoli un nuovo flop degli attaccanti, e Roma che perde la testa della classifica. Attualmente i giallorossi sono scivolati in quarta posizione.

Roma, attacco flop: servono rinforzi

Il tecnico le ha provate tutte contro il Napoli non avendo però le risposte attese dai suoi uomini attende anche l’aiuto della società dal mercato di gennaio. Non c’è continuità; dopo le belle prestazioni contro Inter e Midtjylland, i problemi sono riapparsi, infatti nella gara contro il Napoli all’Olimpico, per la squadra di Gasperini si contano solo due tiri in porta, tra l’altro nemmeno grandi occasioni da gol, entrambi innocui. Ferguson fallisce l’ennesima occasione da centravanti; Baldanzi falso nove poco incisivo; Dybala centrale e con Bailey a supporto nona hanno funzionato.

Adesso Massara è chiamato ad una reazione: deve diventare concreta l’intenzione di intervenire fortemente sul mercato. L’organico di Gasperini deve essere arricchito con due attaccanti, non uno solo. Se le ambizioni giallorosse sono alte, anche dal mercato devono arrivare azioni importanti.