Roma, i convocati di Gasp per il match contro i Rangers

La Roma di mister Gasprini giovedì 6 novembre alle ore 21:00 scenderà in campo in trasferta contro il Glasgow Rangers per il matchday 4 di Europa League. In piena emergenza in fase attacco, il tecnico cercherà di schierare la formazione giusta per contrastare gli scozzesi.
Roma, i convocati di Gasp
Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini.
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Romano, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Soulé, El Shaarawy