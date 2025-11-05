Roma, i convocati di Gasp per il match contro i Rangers

Di
Anna Rosaria Iovino
-
5
roma calcio
LORENZO PELLEGRINI IN EUROPA LEAGUE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )
La Roma di mister Gasprini giovedì 6 novembre alle ore 21:00 scenderà in campo in trasferta contro il Glasgow Rangers per il matchday 4 di Europa League. In piena emergenza in fase attacco, il tecnico cercherà di schierare la formazione giusta per contrastare gli scozzesi.

Roma, i convocati di Gasp

Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini.

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Romano, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Soulé, El Shaarawy

