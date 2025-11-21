Roma, i dubbi di Gasperini per l’attacco in vista della trasferta a Cremona

La Roma ha ripreso ad allenarsi e attende il ritorno del campionato con la trasferta di Cremona. La formazione di Gasprini, prima in classifica (primato condiviso con l’Inter), giocherà contro la Cremonese. A Trigoria continua l’emergenza infortuni, soprattutto con gli attaccanti, ma c’è qualche novità positiva.
Roma, dubbi per Gasprini in attacco
In vista della ripresa del campionato Gasprini potrebbe non avere a disposizione Leon Bailey. Il giocatore rischia di saltare anche la partita contro la Cremonese. Il giocatore giamaicano, arrivato in prestito dall’Aston Villa, doveva essere il colpo a sorpresa dell’estate giallorossa, ma si è rivelato finora un caso sfortunato, continua ad avere problemi fisici e a non essere disponibile.
Con Bailey ancora fuori dai giochi per Gasperini diventa difficile. Intanto Dybala e Dovbyk sono ancora fermi ai box, quindi il tecnico si trova a dover decidere chi schierare come punta centrale contro la Cremonese. Il ballottaggio riguarda solamente Tommaso Baldanzi ed Evan Ferguson, due opzioni che impongono scelte tattiche radicalmente diverse.
Al di là del problema tecnico, Gasp potrebbe decidere in base alla gestione delle energie. Baldanzi, infatti, non figura nella lista UEFA, quindi potrebbe essere favorito.