Roma, Sancho ci ripensa? Un vero flop l’esperienza all’Aston Villa

La scorsa estate era uno dei giocatori più contesi sul mercato, alla fine Sancho è passato all’Aston Villa. Tra le contendenti per l’attaccante c’era anche la Roma con la richiesta di Gasperini. Alla fine il giocatore ha scelto di restare in Premier e passare dallo United ai Villans, ma qualcosa è andato storto.

Roma, sogno Sancho ancora possibile

L’avventura di Jadon Sancho all’Aston Villa non è iniziata nel migliore dei modi. L’esterno inglese, seguito per mesi con grande interesse dalla Roma aveva preferito restare in Premier League. Ma non sembra andare nel migliore dei modi la sua esperienza con i Villans. Il giocatore, il cui cartellino appartiene ai Red Devils, ha finora giocato poco e reso meno di quanto ci si aspettasse. La Roma, intanto, si gode il momentaneo primato in Serie A senza di lui.

Anche se siamo solo a metà novembre, tutto potrebbe cambiare, resta la certezza che, ad oggi, l’esperienza di Jadon Sancho all’Aston Villa è un clamoroso flop. L’esterno ha giocato una sola partita da titolare in Premier League, contro il Manchester City. Ma è stato sostituito già all’intervallo dopo una prova nettamente insufficiente. Due sono le presenze dal 1′ in Europa League ma anche in questo caso Sancho non è riuscito a incidere come avrebbe dovuto. Al momento per lui si contano soltanto otto presenze, per un totale di 336′ con zero goal e zero assist. A breve potrebbe essere rimandato al mittente, ma sicuramente lo United potrebbe cercare una nuova soluzione. La Roma resta alla finestra.