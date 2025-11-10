Roma, si lavora senza sosta a Trigoria: Gasperini a lavoro con 15 assenti

La sosta delle nazionali è arrivata. La gran parte delle squadre vede partire numerosi giocatori. La Roma di mister Gasperini nei prossimi giorni lavorerà senza 10 giocatori per preparare il rientro in campionato dove i giallorossi guidano la classifica (insieme all’Inter), con 24 punti.

Roma, Gasp lavora con 15 assenti

Roma, che grazie alla vittoria contro l’Udinese, ha conquistato li primo posto in classifica in campionato. La sosta arriva con pieno sorriso per società, squadra, allenatore e tifosi. Gian Piero Gasperini ha di fronte a sé una settimana di lavoro con la squadra per prepararsi al proseguimento del campionato.

Non sarà semplice per il tecnico affrontare questa settimana considerando che 10 giocatori sono fuori per le nazionali e un’altra parte è ferma ai box per infortunio. Ecco tutti i 10 convocati giallorossi: Gianluca Mancini e Bryan Cristante, Evan N’Dicka, Jan Ziolkowski, Celik, Wesley, Manu Koné, Kostas Tsimikas, Pisilli e Neil El Aynaoui. Poi ci sono gli infortunati, che Gasperini spera di riavere presto. Angelino, Dybala, Bailey, Ferguson, Dovbyk. Dopo la sosta il campionato riprenderà dalla dodicesima giornata, la Roma giocherà in trasferta contro la Cremonese domenica 23 novembre alle ore 15.