Roma, torna di moda Davide Frattesi: è l’attaccante scelto per il mercato di gennaio

In capitale torna di moda Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter è finito nuovamente nel mirino della società dei Friedkin. A causa dello scarso minutaggio anche sotto la guida di un nuovo allenatore infatti, il giocatore ha iniziato a guardarsi intorno in vista di gennaio. La Roma ha bisogno di rinforzi in attacco e Frattesi sarebbe la soluzione perfetta.

Roma, torna in voga Frattesi per gennaio

E da Trigoria monitorano la situazione già da adesso e pensano a quale potrebbe essere la giusta soluzione. Non sarà semplice, nel caso l’Inter dovesse “liberare” il giocatore, la concorrenza non mancherà. Anche Juventus e Napoli seguono l’ex Sassuolo da tempo e aspettano il momento giusto.

Senza dubbio a Viale della Liberazione non vorrebbero cederlo a una diretta concorrente. Il prezzo del cartellino è già fissato da tempo ed è 40 milioni di euro. Se la posizione dell’Inter dovesse cambiare, Massara sarebbe pronto a fare un tentativo, considerando anche il via libera da parte della società per portare giusti rinforzi a Gasperini.