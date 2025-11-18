La Roma, con Gasperini e il diesse Massara, stanno provando a modellare l’organico al meglio delle possibilità per metter su una squadra forte e competitiva. Per il mercato che si avvicina sempre di più, si è anche alla ricerca di un sostituto di Tsimikas, che ad oggi non ha convinto il mister.

Roma, Samuele Angori per sostituire Tsimikas

A quanto pare, la Roma, sembra già intenzionata a voltare pagina per quanto riguarda la fascia sinistra. Il futuro di Kostas Tsimikas, arrivato a fine agosto in prestito dal Liverpool, è in bilico. Il giocatore difficilmente verrà confermato, salvo una netta inversione di rotta in campo. L’esterno greco, ad oggi, non ha convinto per niente Gian Piero Gasperini, tant’è che il club si sarebbe già muovendo per un sostituto.

Tra i profili osservati dalla dirigenza giallorossa per il dopo-Tsimikas, c’è un giocatore che milita in Serie A. Si tratta di Samuele Angori, di proprietà del Pisa. Molto difficile vedere il giocatore arrivare già a gennaio, il Pisa potrebbe lasciarlo partire soltanto a fine stagione. La Roma non mollerà l’obiettivo, intanto la concorrenza aumenta e, in corsa per il giocatore, si è inserito anche il Sassuolo.