Sarri: “La Champions è un lusso per noi. Castellanos ha fatto bene e su Immobile..”

Il tecnico non si dà pace per il secondo tempo

Intervistato da Dazn, Maurizio Sarri ha commentato la sconfitta di San Siro contro il Milan. Il tecnico ha parlato poi dell’impegno di Champions League di martedì prossimo e su Immobile ha risposto così..

Sarri: “Primo tempo notevole ma..”

Sulla sfida di San Siro: “Abbiamo fatto un primo tempo notevole in cui c’è la responsabile di aver creato tante situazioni in parità e superiorità numerica non tramutate in occasione pericolose. I primi 15’ della ripresa abbiamo sofferto, poi un buon settore di partita tra i due gol. La prestazione è di buon livello, venire qui e non subire nemmeno un quarto d’ora è difficile. La partita persa su un paio di accelerazioni su giocatori che hanno una cilindrata diversa. La strada è giusta”.

Sarri e l’analisi su Milan-Lazio: “Castellanos ha fatto bene, è andato poi in difficoltà nella ripresa. Per essere la sua prima da titolare ha fatto una buona partita. Il centrocampo? Nel primo tempo mi ha soddisfatto, eravamo aggressivi con tanti palloni recuperati tramutati in azioni propositive. Poi quando era il momento di reggere ci siamo schiacciati e non abbiamo respirato. La pressione del Milan è durata dieci minuti, facile prevedere che giocando qui ci siano dei blocchi in cui vai in difficoltà. Rovella vertice basso con Kamada? In questa fase protrammo fare fatica, vediamo. Siamo abituati a un centrocampo offensivo, dobbiamo lavorare su questi giocatori. Rovella deve avere continuità, veniva da un infortunio. Giusto dargli partite, mi sta sorprendendo anche in fase difensiva”.

Su Immobile: “Immobile non è uscito benissimo dopo il Torino e stamattina era dubbioso di giocare per il flessore. Si sono parlati con il dottore, per lui c’era rischio. Abbiamo deciso così, in caso di necessità sarebbe entrato. Ha fatto il riscaldamento, era ok, ha rischiato meno giocando alla fine”.