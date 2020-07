Serie A, le probabili formazioni della 31 Giornata: Milan-Juventus il match clou

Serie A probabili formazioni 31 giornata: si torna in campo

Fantacalcio, nuova giornata: consigli per la fantaformazione – E’ a ritmo sincopato quello dell’attuale scorcio di Serie A post-covid. Chiusa da meno di 24 ore la 30° giornata della Serie A, una giornata che ha visto gli inopinati ko interni di Lazio e Inter ed è già tempo di scendere in campo perla giornata 31. Si riparte martedì alle 19.30 con il delicatissimo, sia per la lotta Scudetto che per la corsa salvezza, Lecce-Lazio. Sempre martedì 5, ma alle 21.45, il match clou della giornata: Milan-Juventus, la Superclassica della Serie A. Il resto del programma è in cartellone tra mercoledì 8 e giovedì 9 quando saranno in programma: Fiorentina-Cagliari, Genoa-Napoli, Atalanta-Sampdoria, Bologna-Sassuolo, Roma-Parma, Torino-Brescia, Spal-Udinese e Verona-Inter. Ecco le probabili scelte degli allenatori secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport

Serie A probabili formazioni 31 giornata: le scelte

Lecce-Lazio (7 luglio ore 19.30)

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Shakhov, Petriccione; Saponara, Farias; Babacar Allenatore: Liverani

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo Allenatore: Inzaghi

Milan-Juventus (7 luglio 21.45)

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Paquetà; Rebic. Allenatore: Pioli

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri

Fiorentina-Cagliari (8 luglio ore 19.30)

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa Allenatore: Iachini.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Klavan; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Ionita, Rog; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Zenga

Genoa-Napoli (8 luglio ore 19.30)

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schoene, Cassata,Barreca; Pinamonti, Sanabria. Allenatore: Nicola

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano Allenatore: Gattuso

Atalanta-Sampdoria (8 luglio ore 21.45)

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata Allenatore: Gasperini

Sampdoria (4-4-2): Audero; De Paoli, Yoshida, Colley, Murru; Leris, Thorsby, Bertolacci, Linetty; Lagumina, Bonazzoli Allenatore: Ranieri

Bologna-Sassuolo (8 luglio ore 21.45)

Bologna (4-3-3):Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Krejici; Dominguez, Schouten, Svanberg; Orsolini, Palacio, Barrow Allenatore: Mihajlovic

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Magnani, Marlon, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

Roma-Parma (8 luglio ore 21.45)

Roma (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Spinazzola, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Kolarov; Carles Perez; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

Torino-Brescia (8 luglio ore 21.45)

Torino (3-4-3): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meitè, Ansaldi; Berenguer, Belotti, Verdi. Allenatore: Longo

Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Spalek, Dessena, Tonali, Zhmaral; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Diego Lopez

Spal-Udinese (9 luglio ore 19.30)

Spal (4-4-2): Letica; Bonifazi, Vicari, Salamon, Reca; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Petagna, Cerri. Allenatore: Di Biagio

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Stryger, De Paul, Jajalo, Fofana, Zeegelar; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti

Verona-Inter (9 luglio ore 21.45)

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Badu, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte