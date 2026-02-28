Serie B: i risultati della 27^ giornata. Pari Venezia, vincono Reggiana e Padova

La 27^ giornata del campionato di Serie B è proseguita questo pomeriggio con cinque incontri, con il Venezia che non oltre al pareggio contro il Sudtirol con Stankovic che nell’ultima azione salva il risultato con una grandissima parata su Merkaj. Negli altri incontri importante vittoria in chiave salvezza della Reggiana a La Spezia, a decidere è una rete di Novakovich, mentre il Padova a sorpresa batte 2-1 il Modena. Terminano in parità gli altri incontri con l’Empoli che si deve accontentare ancora una volta di un pareggio stavolta contro il Cesena.
Serie B, la ventisettesima giornata
Venerdì 27 febbraio
- Monza-Virtus Entella 2-0
- Sampdoria-Bari 0-2
Sabato 28 febbraio
- Empoli-Cesena 1-1
- Modena-Padova 1-2
- Sudtirol-Venezia 1-1
- Spezia-Reggiana 0-1
- Avellino-Juve Stabia 0-0
Domenica 1 marzo
- Catanzaro-Frosinone alle 15
- Pescara-Palermo alle 15
- Mantova-Carrarese alle 17,15