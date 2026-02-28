Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
domenica, Marzo 1, 2026
Home Serie B Serie B: i risultati della 27^ giornata. Pari Venezia, vincono Reggiana e...

Serie B: i risultati della 27^ giornata. Pari Venezia, vincono Reggiana e Padova

I risultati del campionato di Serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
3

La 27^ giornata del campionato di Serie B è proseguita questo pomeriggio con cinque incontri, con il Venezia che non oltre al pareggio contro il Sudtirol con Stankovic che nell’ultima azione salva il risultato con una grandissima parata su Merkaj. Negli altri incontri importante vittoria in chiave salvezza della Reggiana a La Spezia, a decidere è una rete di Novakovich, mentre il Padova a sorpresa batte 2-1 il Modena. Terminano in parità gli altri incontri con l’Empoli che si deve accontentare ancora una volta di un pareggio stavolta contro il Cesena.

Serie B, la ventisettesima giornata

Venerdì 27 febbraio

  • Monza-Virtus Entella 2-0
  • Sampdoria-Bari 0-2

Sabato 28 febbraio

  • Empoli-Cesena 1-1
  • Modena-Padova 1-2
  • Sudtirol-Venezia 1-1
  • Spezia-Reggiana 0-1
  • Avellino-Juve Stabia 0-0

Domenica 1 marzo

  • Catanzaro-Frosinone alle 15
  • Pescara-Palermo alle 15
  • Mantova-Carrarese alle 17,15

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598