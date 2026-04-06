Serie B: i risultati della 33^ giornata. Venezia lanciato verso la Serie A, Insigne trascina il Pescara

Negli anticipi di Pasqua della 33^ giornata del campionato di Serie B, il Frosinone ha battuto 2-0 il Padova ed è secondo in classifica, stesso risultato per il Palermo contro l’Avellino, ed ora il Monza è lontano una sola lunghezza.

In questo pomeriggio finisce 1-1 tra Cesena e Sudtirol, il Bari batte 3-1 il Modena e si porta in zona playout, risale il Pescara trascinato da Insigne che vince 3-1 a Reggio Emilia, il Venezia rifila un tris alla Juve Stabia ed è sempre più vicino al ritorno in Serie A. Infine il Monza pareggia in nove a Catanzaro, il Mantova batte 1-0 l’Entella grazie ad un eurogol di Marras.

Frosinone-Padova 2-0

25’pt Raimondo, 29’pt Gelli

Palermo-Avellino 2-0

12’pt Palumbo, 37’st Ranocchia

Cesena-Südtirol 1-1

3’pt Casiraghi (S), 17’pt aut. Davi (C)

Bari-Modena 3-1

Catanzaro-Monza 1-1

Mantova-Virtus Entella 1-0

Reggiana-Pescara 1-3

Venezia-Juve Stabia 3-1

Sampdoria-Empoli (06/04, ore 17:15)

Carrarese-Spezia (06/04, ore 19:30)