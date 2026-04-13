Serie B: i risultati della 34^ giornata. Lo Spezia sprofonda, Empoli a rischio

Campionato di Serie B apertissimo sia per la promozione che per la retrocessione, la A diretta se la giocheranno fino all’ultima giornata Venezia, Monza e Frosinone, il Palermo è certo dei playoff da testa di serie, mentre la Juve Stabia ha praticamente prenotato i playoff ripetendo la scorsa annata.

Nelle partite di ieri pomeriggio l’Empoli perde lo scontro salvezza contro il Padova ed ora i toscani sono a serio rischio retrocessione considerando anche il fatto che il calendario non li aiuta visto che dovranno incontrare Venezia e Monza. Lo spezia perde in casa contro il Mantova 0-2, ed ora lo spettro retrocessione è li ad un passo, la squadra di D’Angelo è ultima in classifica, ed ha un pessimo calendario dove incontrerà il Venezia in lotta promozione, il Catanzaro fuori casa, ma sopratutto avrà lo spareggio retrocessione all’ultima giornata a Pescara. Infine la Reggiana si ritrova e batte 2-0 una Carrarese lontana parente di quella vista contro lo Spezia.

Frosinone-Palermo 1-1

30’st Calò (F), 44’st Ranocchia (P)

Virtus Entella-Venezia 1-1

13’pt Haps (V), 16’st Guiu (E)

Juve Stabia-Cesena 2-0

7’st Varnier, 18’st Carissoni

Pescara-Sampdoria 1-2

48’pt rig. Di Nardo (P), 37’st Conti (S), 48’st Depaoli (S)

Südtirol-Modena 1-1

21’pt Santoro (M), 15’st Pietrangeli (S)

Avellino-Catanzaro 1-1

15’st Iemmello (C), 50’st Iannarilli (A)

Monza-Bari 2-0

5’st Obiang, 34’st Pessina

Padova-Empoli 1-0

39’st Bortolussi

Spezia-Mantova 0-2

32’pt Bragantini, 27’st Buso

Reggiana-Carrarese 2-0

14’pt Portanova, 28’pt Bertagnoli