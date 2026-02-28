Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
sabato, Febbraio 28, 2026
Home Serie B Serie B: il programma della 27^ giornata. Vincono Monza e Bari

Serie B: il programma della 27^ giornata. Vincono Monza e Bari

IL programma della 27^ giornata di Serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
10

Nei due anticipi della 27^ giornata del campionato di Serie B vincono Monza e Bari rispettivamente contro Entella e Sampdoria. Il Monza dopo lo 0-0 maturato nel primo tempo segna due reti, con il subentrato Caso in versione assist man e migliore in campo. mentre Cutrone si divora una rete clamorosa. a Genova ennesima sconfitta casalinga della Sampdoria, questa volta è il Bari a fare festa grazie alle reti di Monicini nel primo tempo e nel finale di Bellomo.

Oggi sono in programma cinque partite con il Venezia impegnato a Bolzano contro il Sudtirol, mentre ad Avellino va in scena il derby contro la Juve Stabia.

Serie B, la ventisettesima giornata

Venerdì 27 febbraio

  • Monza-Virtus Entella 2-0
  • Sampdoria-Bari 0-2

Sabato 28 febbraio

  • Empoli-Cesena alle 15
  • Modena-Padova alle 15
  • Sudtirol-Venezia alle 15
  • Spezia-Reggiana alle 17,15
  • Avellino-Juve Stabia alle 19,30

Domenica 1 marzo

  • Catanzaro-Frosinone alle 15
  • Pescara-Palermo alle 15
  • Mantova-Carrarese alle 17,15

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598