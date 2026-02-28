Serie B: il programma della 27^ giornata. Vincono Monza e Bari

Nei due anticipi della 27^ giornata del campionato di Serie B vincono Monza e Bari rispettivamente contro Entella e Sampdoria. Il Monza dopo lo 0-0 maturato nel primo tempo segna due reti, con il subentrato Caso in versione assist man e migliore in campo. mentre Cutrone si divora una rete clamorosa. a Genova ennesima sconfitta casalinga della Sampdoria, questa volta è il Bari a fare festa grazie alle reti di Monicini nel primo tempo e nel finale di Bellomo.
Oggi sono in programma cinque partite con il Venezia impegnato a Bolzano contro il Sudtirol, mentre ad Avellino va in scena il derby contro la Juve Stabia.
Serie B, la ventisettesima giornata
Venerdì 27 febbraio
- Monza-Virtus Entella 2-0
- Sampdoria-Bari 0-2
Sabato 28 febbraio
- Empoli-Cesena alle 15
- Modena-Padova alle 15
- Sudtirol-Venezia alle 15
- Spezia-Reggiana alle 17,15
- Avellino-Juve Stabia alle 19,30
Domenica 1 marzo
- Catanzaro-Frosinone alle 15
- Pescara-Palermo alle 15
- Mantova-Carrarese alle 17,15