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martedì, Aprile 7, 2026
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Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo. Spezia decimato

Lo Spezia perde tre giocatori

Di
Salvatore Ciotta
-
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Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della 3^ giornata del campionato di Serie B:

CALCIATORI ESPULSI 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE 

BONFANTI Giovanni (Spezia): comportamento scorretto nei confronti di un calciatore avversario (Terza sanzione); per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, durante un contrasto di giuoco, colpito con una gomitata all’altezza della nuca un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00

BALDE DIAO Keita (Monza): per avere, al 31° del secondo tempo, spinto vigorosamente al petto un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

ADAMO Emanuele Pio (Spezia): per avere, al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un avversario.

ALESI Gabriele (Catanzaro): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

BELLONI Niccolò (Carrarese): per avere, al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario.

CUTRONE Patrick (Monza): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

IZZO Armando (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TRIPALDELLI Alessandro (Reggiana): per avere, al 51° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.

VALOTI Mattia (Spezia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

CASSANDRO Tommaso (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAOLETTI Flavio (Mantova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PITTARELLO Filippo Maria (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RADAELLI Nicolò (Mantova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

c) ALLENATORI 

ESPULSI 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

GAZZOLI Massimo (Spezia): per avere, al 45° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente l’operato arbitrale.

PADOVANO Giuseppe (Carrarese): per avere, al 45° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente l’operato arbitrale.

d) DIRIGENTI 

ESPULSI 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

ESPOSITO Vincenzo (Juve Stabia): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

PINNA Fabio (Palermo): per avere, al 39° del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un calciatore avversario.

e) OPERATORI SANITARI 

ESPULSI 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

BIAGINI Andrea (Carrarese): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria.

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