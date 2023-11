Slovenia-Kazakistan, probabili formazioni e dove vederla

In palio un posto a UEFA Euro 2024, lunedì a Lubiana, nella gara tra Slovenia e Kazakistan. Un solo punto di distanza, e ancora tutto il ballo, dopo la sconfitta subita da i padroni di casa nella sfida di venerdì contro la Danimarca e della vittoria del Kazakistan, per 3-1, contro San Marino. La gara d’andata, disputata all’Astana Arena di Astana a marzo, è terminata 1-2 per la Slovenia con reti di Brekalo e Vopotnik, per la formazione di Kek, e Somorodov, per il Kazakistan. Il match, in programma lunedì alle 20.45, sarà visibile, non integralmente, all’interno del programma Diretta Gol Qualificazione Euro 2024, su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Blazic, Bijol, Janza; Verbic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar; Vipotnik, Sesko. CT. Kek

KAZAKISTAN (5-4-1): Shatskiy; Kairov, Maliy, Marochkin, Bystrov, Dosmagambetov; Chesnokov, Beysebekov, Zuev, Orazov; Aimbetov. CT. Magomed