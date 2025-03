Super Shomurodov sul gong! Athletic Bilbao battuto 2-1 in rimonta

Riflettori accesi sulla Capitale per la sfida tra Roma e Athletic Bilbao, valida per gli ottavi di finale d’andata di Europa League. I giallorossi stanno attraversando un periodo di forma particolarmente brillante, come dimostra la serie di quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni. L’ultimo successo è maturato tra le mura amiche dove la lupa si è imposta per 2-1 contro il Como in una sfida tutt’altro che semplice. Sul piano internazionale, la Roma ha mostrato grande solidità, riuscendo a mantenenere l’imbattibilità casalinga in questa edizione del torneo. Davanti ad un Olimpico quasi sempre sold out, gli uomini di Ranieri, hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio, quest’ultimo proprio contro l’Athletic Bilbao. I baschi hanno recentemente interrotto una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi, subendo una sconfitta di misura contro l’Atlético Madrid nell’ultima giornata di Liga. Questo stop non compromette il solido quarto posto attualmente occupato dai rojiblancos in classifica, sebbene il distacco sul Villarreal sia ridotto a un solo punto. Per quanto riguarda il percorso europeo, l’Athletic Bilbao ha offerto prestazioni di alto livello in questa edizione di Europa League. La squadra guidata da Ernesto Valverde ha raccolto 19 punti in nella fase campionato, frutto di sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.

Roma-Athletic Bilbao, Shomurodov all’ultimo respiro firma la vittoria. Bella gara all’Olimpico

Primo tempo molto equilibrato, con entrambe le squadre attente a mantenere la compattezza e a sfruttare le poche occasioni concesse. La Roma ha creato la chance più nitida nei minuti finali, quando Dybala ha colpito la traversa con una conclusione di pregevole fattura. L’Athletic ha risposto nei minuti conclusivi, sfiorando il gol con un tiro insidioso di Sannadi, terminato di poco a lato. Si va a riposo sul parziale di 0-0. La gara si stappa definitivamente nella ripresa, precisamente al 50′, con gli ospiti che passano avanti: Su sviluppi da corner, Paredes serve Inaki Williams che di testa anticipa tutti e fa 1-0 per gli spagnoli. Non tarda ad arrivare la reazione giallorossa che dopo appena 6′ rimette tutto in equilibrio grazie ad Angelino che viene servito benissimo da Celik e col destro trova il gol del pari. Al minuto 85 gli ospiti restano in 10 per una doppia ammonizione rimediata da Yeray per trattenuta su Shomurodov. È proprio l’uzbeko a firmare il sorpasso giallorosso all’ultimo secondo, sfruttando un’ottima imbucata di Saelemaekers.

Roma-Athletic Bilbao, il tabellino

2-1

Reti: 50′ I. Williams(A); 57′ Angelino(R); 93′ Shomurodov (R)

Ammoniti: 19′ Yeray(A); 34′ Jaureguizar(A); 39′ Sannadi(A); 73′ Shomurodov(R).

Espulsi: 85′ Yeray(A).

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch(60′ Saelemaekers), Pisilli(77′ Koné), Cristante, Angelino; Dybala(71′ Soulé), Baldanzi(60′ El Shaarawy); Dovbyk(71′ Shomurodov). A disposizione: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Hummels, Koné, Soulé, Nelsson, Saelemaekers, Sangaré, El Shaarawy. Allenatore: Claudio Ranieri

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Agirrezabala; de Marcos, Vivian(23′ Paredes), Alvarez, Berchiche; de Galarreta, Jaureguizar(63′ Guruzeta); I. Williams, Gomez(77′ Vesga), N. Williams(77′ Berenguer); Sannadi(63′ Prados). A disposizione: Unai Simon, Gorosabel, Paredes, Vesga, Berenguer, Sancet, Guruzeta, Unai Nuñez, Iñigo Lekue, Prados, Peio Canales, Adama Boiro. Allenatore: Ernesto Valverde