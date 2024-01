Tanzania-DR Congo, probabili formazioni e dove vederla

Ancora tutto aperto nel Gruppo F: la Tanzania, ultima, affronta il Congo al Amadou Gon Coulibaly Stadium di Korhogo, questa sera alle 21. Congo, a pari punti con lo Zambia, occupa la seconda posizione in classifica ed è costretto a vincere per raggiungere il prossimo turno. Stesso risultato a cui dovrà ambire la Tanzania per arrivare agli ottavi di finale.

Le probabili formazioni:

TANZANIA (4-2-3-1): Manula; Mnoga, Nondo, Hamad, Mohamed; Miroshi, Mkami; Kibu, Salum, Msuva; Samatta. CT. Amrouche.

DR CONGO (4-3-3): M’Pasi; Masuaku, Kiranga, Mbemba, Kalulu; Kakuta, Moutoussamy, Pickel; Wissa, Mvumpa, Bakambu. CT. Desabre.