Verona-Roma, le ultimissime sulle formazioni

Mourinho prepara la sida per il Verona affidandosi al 3-4-2-1 composto da: Rui Patricio tra i pali; Smalling, Llorente e Mancini in difesa; Cristante e Aouar in mezzo al campo, supportati da Kristensen e Zalewski; Pellegrini e Dybala dietro al “Gallo” Belotti, autore di una doppietta nella prima uscita contro la Salernitana.

Le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola; Faraoni, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Mboula; Ngonge. All. Baroni