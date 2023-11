La vittoria nei minuti di recupero contro la Fiorentina, la terza consecutiva in campionato, rappresenta un vero e proprio punto di svolta nella stagione dei biancocelesti, rientrati nella parte alta della classifica. La formazione di Sarri, tuttavia, affronterà il Bologna di Thiago Motta, tra le sorprese di questo inizio di stagione, a nono risultato utile consecutivo. L’ultimo precedente disputato al Dall’Ara, risalente a marzo, è terminato a reti inviolate. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Bonifazi, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers. All. Motta.