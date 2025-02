Bologna show al Dall’Ara: Torino battuto 3-2

Nel suggestivo scenario del Dall’Ara, Il Bologna, settimo in classifica, affronta il Torino, undicesimo, in un match cruciale per le ambizioni europee dei rossoblù e la rincorsa dei granata alla parte sinistra della classifica. Entrambe le squadre arrivano da un pareggio: il Bologna dallo 0-0 con il Lecce, il Torino dall’1-1 con il Genoa. I felsinei hanno iniziato il 2025 senza sconfitte in campionato, rimanendo imbattuto nelle prime sei partite di Serie A. L’ultima volta che la squadra rossoblù aveva disputato le prime sette gare di un anno solare senza subire una sconfitta risale al 2012, sotto la guida di Stefano Pioli. Il Toro, invece, ha pareggiato sei delle ultime sette partite di campionato, più di qualsiasi altra squadra nei top 5 campionati europei a partire da Natale.

Bologna-Torino, tante emozioni al Dall’Ara. Rimonta Toro e contro rimonta Felsinea

Prima frazione divertente, giocata ad alti ritmi da entrambe le compagini. Passa avanti il Bologna dopo 20′: recupero di Pobega che innesca subito Ndoye, lo svizzero sfugge a Coco e batte un non irreprensibile Milinkovic-savic. Gli uomini di Vanoli alzano la pressione e al 37′ ritrovano la parità: contropiede fulmineo torinese conclusosi nel traversone di Maripan, sul quale, complice l’errore in lettura di Holm, arriva Vlasic che col mancino batte Skorupski. Nel mezzo diverse azioni pericolose, molte giocate di alto livello ma anche numerosi errori in fase di costruzione. Si va a riposo sul parziale di 1-1. Nella ripresa il toro segue la scia della prima frazione e al 65′ ribalta tutto: Elmas si mette in proprio e dopo un tunnel ai danni di Beukema, batte Skorupski con uno scavetto da cineteca. Passano appena 5′ e il Bologna rimette subito in piedi la gara: ingenuità di Casadei che commette fallo da rigore ai danni di Pobega. Dal dischetto va Ndoye che batte Milinkovic-savic e firma il 2-2, nonché la doppietta personale. il gol dà fiducia ai rossoblù che continuano a spingere e allo scadere firmano una clamorosa contro rimonta: conclusione di Santiago Castro e deviazione goffa di Biraghi sul quale non può nulla l’incolpevole Savic. Vittoria fondamentale per la squadra di Italiano che continua a rincorrere il sogno Champions.

Bologna-Torino, il tabellino

3-2

Reti: 20′ 70′ rig. Ndoye (B); 37′ Vlasic (T); 65′ Elmas (T); 90′ aut. Biraghi(B).

Ammoniti: 52′ Linetty (T); 62′ Karamoh (T); 63′ Gineitis (T); 94′ Masina(T)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm(87′ Calabria), Beukema, Lucumì(46′ Casale), Miranda; Freuler, Moro(87′ Aebischer); Ndoye, Pobega(82′ Fabbian), Dominguez(76′ Cambiaghi); Castro. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Orsolini, Calabria, Casale, El Azzouzi, Aebischer, Lykogiannis, Dallinga, Cambiaghi. De Silvestri, Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Walukiewicz(54′ Pedersen), Maripan, Coco, Sosa(81′ Biraghi); Casadei, Linetty(62′ Gineitis); Lazaro(81′ Masina), Vlasic, Karamoh(62′ Elmas); Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Sanabria, Elmas, Pedersen, Salama, Dembele, Biraghi, Gineitis, Dalla Vecchia. Allenatore: Paolo Vanoli.