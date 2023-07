Calciomercato Lazio, domani previsto l’incontro tra Sarri e Lotito: le ultime

La Lazio sembra camminare sul cristallo. Il tecnico Maurizio Sarri non è assolutamente contento di come stanno andando le cose. I giocatori proposti dal patron biancoceleste non soddisfano le richieste del toscano, questa è stata la causa della discussione creatasi tra i due.

Calciomercato Lazio, martedì summit per il mercato

Sarri aveva chiesto un incontro con Lotito, in ritiro. Ma il presidente della Lazio, ha pensato bene di volare a Cortina, lasciando tutto così com’è. Nella serata di domani dovrebbe andare in scena l’incontro tra i due per capire come agire su un mercato ormai arrivato a metà. Sarri, inoltre, ha minacciato di non rinnovare il contratto.