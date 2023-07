Calciomercato Milan, Pulisic rifiuta il Lione: sorpasso al Chelsea

Al quarto giorno ufficiale del calciomercato estivo 2023 le trattative in corso sono tante, con i club di Serie A che, nonostante le non elevate possibilità economiche, soprattutto rispetto ai fondi arabi e inglesi, stanno comunque agendo nel miglior modo possibile. Tra queste, ovviamente, il Milan dei Red Bird, che dopo l’addio di Maldini e Tonali sono pronti a rinforzare la rosa in più settori.

Calciomercato Milan, Pulisic vuole il Diavolo

Tra i tanti nomi nel taccuino della proprietà americana, come noto da tempo, c’è Christian Pulisic, esterno offensivo del Chelsea, non in stato di spolvero nell’ultima stagione. Secondo TMW, lo statunitense avrebbe rifiutato la corte del Lione, preferendo proprio quella del Milan, il quale dovrà ora intensificare la trattativa con i blues per trovare un accordo definitivo.