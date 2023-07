Calciomercato Milan, weekend decisivo per chiudere l’affare

Ore decisive quelle che si prospettano in casa Milan. I rossoneri sono ad un passo nel mettere a segno il loro secondo acquisto in questa sessione di mercato appena iniziata. Dopo Loftus-Cheek adesso è il turno di Tijani Reijnders. Il centrocampista olandese, classe 98, sembrerebbe ormai prossimo nel vestire la casacca rossonera. D’altronde il ventiquattrenne è stato categorico sin da subito non facendo mistero del suo desiderio di confrontarsi con la nostra Serie A passando nelle file del Milan. Ulteriore conferma di ciò poi, è arrivata anche dal secco “no” con il quale lo stesso Reijnders ha rifiutato una proposta del Barcellona. Moncada è pronto a chiudere la questione entro il fine settimana.

Calciomercato Milan, pronto un rilancio per aggiudicarsene le prestazioni

Con un accordo col calciatore già raggiunto ora mancherebbe solo quello con l’Az Alkmaar, squadra nella quale milita. Una prima proposta è già stata fatta, ma il club olandese l’ha rimandata indietro al mittente. Si trattava di 16 milioni. Ora però la dirigenza milanista è pronta a rilanciare avvicinandosi alla soglia dei 25 milioni, cioè quelli richiesti dall’Az. Nelle prossime ore dovrebbe partire un’ulteriore offerta di 20 milioni, la quale dovrebbe finalmente soddisfare le pretese del club della Frisia occidentale. I prossimi giorni saranno indubbiamente quelli decisivi.