Calciomercato Roma, Davide Lippi rivela: “Spinazzola è cedibile”

La Roma, dopo una stagione in chiaroscuro culminata con la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, sta programmando la prossima stagione: Tiago Pinto sta cercando di cedere gli esuberi per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario. Uno dei migliori calciatori delle ultime stagioni non sarebbe incedibile.

Roma, le parole di Davide Lippi

Data la scadenza del contratto nel 2024, Leonardo Spinazzola non sarebbe considerato incedibile dalla Roma. In merito alla sua situazione è intervenuto, su Tuttomercatoweb, Davide Lippi, agente del calciatore: “Come sapete tutti c’è un mercato in atto, il giocatore ha un anno di contratto e non ha chiesto di andare via dalla Roma, per cui vedremo quello che succederà. Se arriveranno delle offerte, le valuteremo assieme alla Roma, ma non c’è questa urgenza. Il giocatore è della Roma e sta bene, ci sono due o tre situazioni che potrebbero arrivare ma tutto in estrema tranquillità valuteremo insieme alla Roma”.