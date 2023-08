Calciomercato Roma, prosegue la trattativa per l’attaccante | Le ultime

La Roma vuole mettere a segno un colpo importante per l’attacco, e ha trovato in Marcos Leonardo il profilo ideale: giovane ma già con due anni di esperienza da titolare nel Santos, il brasiliano ha già dato il suo ok per il trasferimento in giallorosso.

Calciomercato Roma, in standby la trattativa con il Santos per Marcos Leonardo

Come riporta Sky Sport, i contatti tra la Roma e il Santos per Marcos Leonardo sono ancora in corso. Il problema però è legato alle modalità di pagamento e al momento l’affare è in standby: i giallorossi hanno proposto un pagamento rateizzato, ma il Santos non è intenzionato ad accettare questa formula. L’agente del calciatore, Rafaela Pimenta, è al lavoro per trovare l’accordo definitivo.