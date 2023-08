Calciomercato Roma, un occhio alle uscite: Karsdorp o Celik ?

Rick Karsdorp è pronto per lasciare i giallorossi. Si analizza la situazione esterni in casa Roma: l’arrivo di Kristensen spinge l’olandese sul mercato e non solo. Infatti, sul mercato ci sarebbe finito anche il soldato Celik che non ha convinto a pieno ne società ne allenatore. Il turco preso per una cifra intorno ai 7 milioni complessivi avrebbe dovuto portare esperienza e dinamicità, che però sono venuta a mancare.

Calciomercato Roma, le cifre per Karsdorp

La società giallorossa ha deciso di sacrificare Karsdorp, prima di Celik, questo perchè il terzino olandese ha più richieste rispetto al turco. Ora si valuterà se negli ultimi giorni di mercato, Mourinho possa decidere di trattenerlo anche nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante (12 milioni richiesti dalla Roma).