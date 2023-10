Situazione ambigua in casa Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, José Mourinho si giocherebbe la permanenza sulla panchina giallorossa nel match contro il Cagliari. Se non dovesse arrivare la vittoria in Sardegna, il tecnico portoghese potrebbe lasciare Trigoria durante la sosta per le nazionali.

Friedkin ha già in mente il sostituto

Dalla Germania arrivano notizie sul prossimo allenatore della Roma. Se il tecnico portoghese dovesse essere esonerato, si dice che Dan Friedkin avrebbe già bloccato Hans-Dieter Flick per prendere in mano la squadra a stagione in corso. L’allenatore tedesco è attualmente senza squadra ed è reduce dall’esperienza della Nazionale non proprio esaltante.